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Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 08:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da kardeşi Çakır A.'nın (12) kucağındaki 2,5 aylık Çınar A., 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kardeşi Çakır A.'nın (12) kucağındaki 2,5 aylık Çınar A., 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Yaralanan Çınar bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Çakır A. gözetim altına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Çakır A.'nın kucağındaki kardeşi 2,5 aylık Çınar, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Seslere uyanan aile ve apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çınar bebek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Çınar bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çınar bebeğin hastane önünde bekleyen ailesi, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Çakır A.'yı polis merkezinde gözetim altına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldüAğabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldüAğabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldüAğabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

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