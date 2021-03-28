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  4. Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı

28.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında öldürülmüş olarak bulunan 8 aylık hamile 21 yaşındaki İslim Ahmed son yolculuğuna uğurlandı.Alınan bilgiye göre, geçen hafta ağabeyi B.A., tarafından bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu İslim Ahmed’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan ailesi tarafından alındı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında öldürülmüş olarak bulunan 8 aylık hamile 21 yaşındaki İslim Ahmed son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta ağabeyi B.A., tarafından bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu İslim Ahmed’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan ailesi tarafından alındı. Ceyhan Asri Mezarlığı’na getirilen İslim’in tabutunu Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekipleri taşıyarak dua okudu. Musalla taşına konulan kadının cenaze namazını belediye ekipleri kıldı.
Kılınan namazın ardından yeni mezarlığa götürülen İslim Ahmed, anne ve babasının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreninde konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Bugün burada büyük bir üzüntü içerisindeyiz, genç bir kızımız vahşice katledildi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Hayatının baharında yine genç bir kadın öldürüldü. Diyecek söz bulamıyoruz, artık bunların son bulması lazım” dedi.

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