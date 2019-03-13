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Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs serbest kalınca sosyal medyadan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Batuhan Öztürk isimli sosyal medya kullanıcısı, kırmızı ışıkta aşırı hızla ağabeyi Süleyman Öztürk’e çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen Iraklı İrfan Jasim Wali Wali adlı şahsın ilk duruşmada serbest kalmasına sosyal medya üzerinden isyan etti.

Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs serbest kalınca sosyal medyadan yardım istedi

Batuhan Öztürk isimli sosyal medya kullanıcısı, kırmızı ışıkta aşırı hızla ağabeyi Süleyman Öztürk’e çarparak ölümüne neden olduğu belirtilen Iraklı İrfan Jasim Wali Wali adlı şahsın ilk duruşmada serbest kalmasına sosyal medya üzerinden isyan etti. Öztürk kaza anının görüntüsünü paylaşırken, olayı öğrenen sosyal medya kullanıcıları şahsın serbest kalmasına büyük tepki gösterdi.

Batuhan Öztürk isimli sosyal medya kullanıcısı, ağabeyi Süleyman Öztürk’ün ölümüne neden olduğu belirtilen Iraklı İrfan Jasim Wali Wali adlı şahsın ilk duruşmada serbest bırakılmasına sosyal medya üzerinden isyan etti. İddiaya göre Süleyman Öztürk’e kırmızı ışıkta aşırı hızla çarpan ve ölümüne neden olan şahsın serbest kalmasına büyük tepki gösteren Batuhan Öztürk, sosyal medyadan olayın güvenlik kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde aracın Süleyman Öztürk’e çarptığı o anlar görülüyor. Sosyal medyadan olayı öğrenen çok sayıda vatandaş ise yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı şahsın tutuklanması gerektiğini belirtti.

“Beni çıkartmak için bekleyen kaç avukat var biliyor musunuz?” demiş”
Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren ve tutuklanmasını isteyen Batuhan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "27 Aralık 2018 tarihinde Iraklı İrfan Jasim Wali Wali aşırı hızlı kullandığı Range Rover araç ile kırmızı ışıkta geçerek ağabeyime çarptı. Ağabeyim 40 metre savrularak hayatını kaybetti. Ağabeyimin katilini bugün ilk duruşmada serbest bıraktılar. Olay günü Emniyetteki ilk ifadesinde babamın karşısında bacak bacak üstüne atıp telefonuyla oynamış ve hiçbir pişmanlık emaresi göstermemiş. Polisin “Bu ne rahatlık” uyarısına “Beni çıkartmak için bekleyen kaç avukat var biliyor musunuz?” demiş.” İfadelerini kullandı.

“40 kişi bana ve aileme saldırdılar”
Paylaşımının devamında Öztürk "Bugün duruşma çıkışında ağabeyimin katilinin beraberindeki 40 kişi bana ve aileme saldırdılar. Annem ve ablam saldırgan grubun arasında kaldı. Benim yakama yapıştılar, babama ise ‘yumruk’ attılar. Ağabeyim, 30 yaşında bu insan müsveddesi tarafından öldürülmüşken, bugün mahkeme tarafından salıverilmesini ne ben ne de ailem kabul edemiyoruz. Bu yüzden buradan sesimizi duyurmak istedik. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun" ifadeleriyle sosyal medya kullanıcılarından destek istedi.

Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs serbest kalınca sosyal medyadan yardım istedi

Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs serbest kalınca sosyal medyadan yardım istedi

Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs serbest kalınca sosyal medyadan yardım istedi

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