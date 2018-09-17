Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

İzmir'de yaşayan Erdoğan Kaya, farklı suçlardan 33 yıl hapis cezasına mahkum olunca, yine kendisini gibi hükümlü olan ağabeyi Erkan Kaya ile Muğla E Tipi Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı. Ağabey Erkan Kaya, 2013 yılında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler arasında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre Erdoğan Kaya, ağabeyinin yanarken attığı çığlıkları duyunca, ruh sağlığı bozuldu. Kaya bir süre sonra ise İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne nakledildi. Sağlık problemleri devam eden Kaya, muayene için getirildiği hastane koridorunda beklerken, bir komşusu onu görerek evine götürdü. Firar ettiği sanılan Kaya, evinden alınarak ekipler tarafından tekrar cezaevine götürüldü.

Firar suçundan İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaya'nın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki kontrolleri sonucunda, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor düzenlendi. Akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan Kaya için mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Bu sırada Kaya'nın cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik hakkı doğdu. Ancak firar ettiği gerekçesiyle Karşıyaka İnfaz Hakimliği tarafından disiplin cezası alan Kaya'nın müddetnamesi bozuldu ve cezaevinden çıkış süresi 3 yıl uzadı.