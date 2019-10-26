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Ağabeyinin yumruk attığı Sude Naz, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı ağabeyi O.A.'nın (21) yumrukladığı Sude Naz A.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı ağabeyi O.A.'nın (21) yumrukladığı Sude Naz A. (12) odasında fenalaştı. Hastaneye götürülen Sude Naz A. kurtarılamadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları evin mutfağında O.A. ve kız kardeşi Sude Naz A. (12) 'ekmeğe çikolata sürmek' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesinin ardından Sude Naz A., ağabeyine vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Sinirlenen O.A., kız kardeşine 3 yumruk attı. Sude Naz A., ağlayarak odasına gitti ve kapısını kilitledi.
KURTARILAMADI
Annesiyle kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı. Yatağın üzerinde baygın vaziyette bulunan Sude Naz A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sude Naz A.'yı hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Sude Naz A. kurtarılamadı. Olayın ardından polis O.A.'yı gözaltına aldı. Sude Naz A.'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Diğer yandan O.A.'nın psikolojik sorunları olduğu, tedavi gördüğü öne sürüldü.

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