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Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

Düzce'de, ağabeyinin evine giden Bahattin K. benzin döküp evi yakmaya kalkıştı. Bahattin K. yengesinin bağırması üzerine kaçarken, itfaiye ekipleri eve dökülen benzini temizledi.

Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Olay akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2659 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Bahattin K. ağabeyi Ekrem K.'nin evine giderek ağabeyi ile görüşmek istedi. Ancak, yengesi M.K. eşinin evde olmadığını ve içeri giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Bahattin K. otomobilinde bulunan benzin bidonunu alarak eve dökmeye başladı.

M.K’nın bağırması sonrası Bahattin K. kaçtı. M.K. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonunda ve camlarındaki benzini temizledi. Polis, Bahattin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Düzce itfaiye

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