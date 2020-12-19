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  4. Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

19.12.2020 20:08 | Son Güncelleme:
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Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Kahramanmaraş’ta S.F.H. (30) adlı kadın, ağabeyleri ile tartışınca 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden çıkıp, yandaki boş daireye geçti. Bağırarak yardım isteyen S.F.H.'yi duyanların ihbarı üzerine gelen polis, kadını kurtardı, ağabeylerini de gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. S.F.H. ile ağabeyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.F.H. evin penceresinden dışarı çıktı.

YARDIM ÇIĞLIĞI

Ağabeylerinin 'İçeri gel' telkinlerini dinlemeyen S.F.H. pencereden yan daireye geçti. S.F.H., geçtiği boş dairenin balkonuna çıkıp çığlık atarak yardım istedi. S.F.H.'nin çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, S.F.H.'nin ağabeylerini gözaltına alıp karakola götürürken, olay yerine çilingir çağrıldı.

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Çilingirle kapının açılmasının ardından mahsur kaldığı daireden kurtarılan S.F.H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(DHA / İHA)

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