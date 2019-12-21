Ağaç budadığı makineyle yaralandı, hastanede öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, ağaç budamaya çalıştığı spiral taşlama makinesiyle boynundan ve kolundan ağır yaralanan Erdal Kılınç (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Erdal Kılınç, saat 12.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi, Sultan Süleyman Caddesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaçları, spiral taşlama makinesi ile budamaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden Kılınç, elindeki spiral taşlama makinesinin kontrolünü kaybedip, boynundan ve kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kılınç, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şah damarı ve bileğinde derin kesikleri bulunan Kılınç, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Kılınç'ın ölümüyle igili soruşturma başlattı.

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