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  4. Ağaç budama cinayeti sanığına 25 yıl hapis

Ağaç budama cinayeti sanığına 25 yıl hapis

02.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta geçen Haziran ayında 73 yaşındaki Hasan Demir, 68 yaşındaki kardeşi Mustafa Demir ve 27 yaşındaki yeğeni Seyhan Demir’i ağaç kesme sebebiyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü.Olay Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde geçen 29 Haziran günü yaşandı.

Zonguldak’ta geçen Haziran ayında 73 yaşındaki Hasan Demir, 68 yaşındaki kardeşi Mustafa Demir ve 27 yaşındaki yeğeni Seyhan Demir’i ağaç kesme sebebiyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü.
Olay Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde geçen 29 Haziran günü yaşandı. 73 yaşındaki Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında arazide ağaç kesme tartışması yaşandı. Büyüyen tartışmada Hasan Demir eline aldığı av tüfeği ile önce kardeşi Mustafa Demir’e ateş açtı. Ardından da pansuman yapmak için eve koşan 27 yaşındaki yeğeni Seyhan Demir’e ateş açtı. Baba ve oğlu, Hasan Demir’in tüfeğinden çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Hasan Demir’in olay sonrası köy muhtarını arayarak "Ağabeyimle yeğenimi vurdum yanıma gel" diye aradığı öğrenildi.
Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Hasan Demir, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezeaevine gönderildi. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Hasan Demir, kardeşi kasten öldürmekten müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanık avukatı ise Hasan Demir’in beraatini talep etti. Öldürdüğü yeğenine karşı işlediği suç gerekçesiyle de 25 yıl hapis ile cezalandırıldı.

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