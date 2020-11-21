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Ağaç budamak isterken bacağını kesen vatandaş hayatını kaybetti

21.11.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de testere ile ağaç budarken bacağını kesen Abdulkadir Akgöl (54) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi İkbal Sokak’ta Abdulkadir Akgöl’ün evinde yaşandı.

Eskişehir’de testere ile ağaç budarken bacağını kesen Abdulkadir Akgöl (54) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi İkbal Sokak’ta Abdulkadir Akgöl’ün evinde yaşandı. Evinin bahçesindeki ağaçları testeresi ile budamaya çalışan Akgöl, yanlışlıkla sol ayak dizüstünü kesti. Bacağının kesilmesiyle ağır yaralanan Akgöl, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akgöl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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