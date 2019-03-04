HABER

Ağaç budamaya gittiği bahçesinde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler (56), ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler (56), ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Çay'a bağlı Akkonak köyünde oturan Yaşar Dinler, önceki gün ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti. Dün sabah bahçeye giden köylüler Yaşar Dinler'i hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Yaşar Dinler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşar Dinler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaşar Dinler'in eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
(Özel)Okul müdiresi ile yardımcısını vuran polise 10 yıl hapis(Özel)Okul müdiresi ile yardımcısını vuran polise 10 yıl hapis
İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirilen operasyon kameradaİstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirilen operasyon kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.