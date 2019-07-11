Ağaç budarken akıma kapılıp öldü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, budamak amacıyla çıktığı ağaçta yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan Halis Oğurlu (35), hayatını kaybetti. 9 Temmuz'da merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde mobilyacıda işçi olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası Halis Oğurlu, evinin yakınında bulunan kavak ağacını budamaya başladı. Oğurlu, bir süre sonra ağacın üstünde bulunan yüksek gerilim hattına temas edince, elektrik akımına kapıldı. Ağaçtan evin yakınındaki kanala savrulan Oğurlu, olay anında yanında olan ağabeyi Selim Oğurlu, tarafından kanaldan çıkarıldı. Çevredekilerin yardımıyla özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Oğurlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ELEKTRİK TELLERİ TEHLİKE SAÇIYOR Kuzeni Halis Oğurlu’nun ağacı elektrik tellerine çok yaklaşmasından dolayı budamak istediğini belirten Haşim Oğurlu, "Kanaldan ağabeyi çıkarınca özel bir araçla hastaneye yetiştirmişler. Ne yazık kı kalbi 3-4 defa durmuş. Zaten bir süre sonra da kendisini kaybettik. Yüksek gerilim hattının arasındaki direk mesafelerinin yaklaşık 200 metre. Özellikle yaz aylarında elektrik tellerini sarkıyor. 35 yaşında bir insan. 3 çocuğu var. Üstelik eşi şu an hamile. Bir anda babasız kaldılar. Buradaki yüksek gerilim hattından dolayı mahalleye çöp kamyonu dahi girmiyor, korkuyorlar. Yetkililere sesleniyorum. Bu duruma bir çözüm bulsunlar. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" dedi.

