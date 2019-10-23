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Ağaç budarken testeresi elektrik tellerine temas eden işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ağaç budama işçisi Taner Akman (35), elektrik tellerinin çevresindeki ağaçları budadığı sırada motorlu testerenin tele temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde ağaç budama işçisi Taner Akman (35), elektrik tellerinin çevresindeki ağaçları budadığı sırada motorlu testerenin tele temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.
Antalya'daki elektrik dağıtım şirketinde ağaç budama işçisi olarak çalışan Taner Akman, saat 11.00 sıralarında Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi girişinde elektrik akımı sağlayan hatların çevresindeki ağaçları temizlemek için çalışmaya başladı. Kuruma ait aracın sepetine binerek ağaçların bulunduğu bölgeye uzanan Taner Akman'ın elindeki motorlu testere elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Taner Akman, olay yerinde yaşamını yitirirken, cansız bedeni 20 metre yükseklikte aracın sepetinde asılı kaldı.
Olay sonrasında elektrik dağıtım şirketi tarafından tellerdeki akım kesildi. Daha sonra Taner Akman'ın cansız bedeni çağrılan itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taner Akman'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Taner Akman'ın yaklaşık 5 ay önce şirkette ağaç budama personeli olarak işe başladığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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