Kısıtlı imkanlar nedeniyle su borusu ve sapan lastiğinden yay, ağaç dallarından yaptıkları ok ile teneffüs zili çaldığında bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı, gelecekte okumak istedikleri İstanbul, Harvard, Oxford, Boğaziçi ve Akdeniz gibi üniversite isimlerinin yazılı olduğu hedeflere atış gerçekleştiriyor.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Harım köyünde öğrenciler, su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ve ağaç dallarından hazırladıkları okla, teneffüslerde, okumayı hayal ettikleri üniversitelerin yazılı olduğu hedeflere atış yapıyor.

Çocukların akademik başarılarının gelişmesi için önce hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini sağladıklarını aktaran Ak, "Öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye gitme hayalleri vardı. Okul yöneticilerinin desteğiyle öğrenciler kendileri için bir hedef belirleyip, su borularından ve lastiklerden yaptıkları okla hedeflerine atış yapmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

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Okul müdürü Serhat Yektaş, öğrencilerin ellerinde su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ile ağaç dallarından yaptıkları okla okula geldiklerini görünce, bu yeteneklerini ön plana çıkarmak için bir kulüp oluşturmaya karar verdiklerini belirtti.

Çocuklar için bir hedef belirlediklerini, bu hedefin de onların hayallerine göre olmasını istediklerini dile getiren Yektaş, "Çocuklarımızın ilerde hangi üniversiteye gitmek istediklerini, hangi meslekleri seçmek istediklerini kartondan oluşturduğumuz hedeflere yazdık. Öğrencilerimiz bu hedeflere atış yapıyor." diye konuştu.