HABER

Ağaç dalından yaptıkları okla "hayalleri"ne atış yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Yukarı Harım köyünde öğrenciler, su borusu ve sapan lastiğinden yay, ağaç dallarından yaptıkları okla teneffüslerde, öğretmenlerinin hazırladığı, hayallerindeki üniversitelerin yazılı olduğu hedeflere atış yapıyor - Yukarı Harım İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Serhat Yektaş: - "Çocuklarımızın ileride hangi üniversiteye gitmek istediklerini, hangi meslekleri seçmek istediklerini kartondan oluşturduğumuz hedeflere yazdık. Öğrencilerimiz bu hedeflere atış yapıyor" - Öğrencilerden Sefa Taş: - "Okçuluğa merakım çok, gelecekte ülkemizi temsil etmek istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Harım köyünde öğrenciler, su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ve ağaç dallarından hazırladıkları okla, teneffüslerde, okumayı hayal ettikleri üniversitelerin yazılı olduğu hedeflere atış yapıyor.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan, taşımalı eğitim kapsamında 15 köyden 300 öğrencinin eğitim gördüğü Yukarı Harım köyündeki okulun öğrencileri okçuluğa merak sardı.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle su borusu ve sapan lastiğinden yay, ağaç dallarından yaptıkları ok ile teneffüs zili çaldığında bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı, gelecekte okumak istedikleri İstanbul, Harvard, Oxford, Boğaziçi ve Akdeniz gibi üniversite isimlerinin yazılı olduğu hedeflere atış gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin bu alanda yeteneklerini gören okul idaresi de müsabaka düzenlemeye hazırlanıyor.

Bismil Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara eğitimin yanı sıra hedef aşılayan değerleri de vermek gerektiğini söyledi.

Çocukların akademik başarılarının gelişmesi için önce hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini sağladıklarını aktaran Ak, "Öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye gitme hayalleri vardı. Okul yöneticilerinin desteğiyle öğrenciler kendileri için bir hedef belirleyip, su borularından ve lastiklerden yaptıkları okla hedeflerine atış yapmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

- "Devamsızlık yapanların yüzde 90'ını okula kazandırdık"

Okul müdürü Serhat Yektaş, öğrencilerin ellerinde su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ile ağaç dallarından yaptıkları okla okula geldiklerini görünce, bu yeteneklerini ön plana çıkarmak için bir kulüp oluşturmaya karar verdiklerini belirtti.

Çocuklar için bir hedef belirlediklerini, bu hedefin de onların hayallerine göre olmasını istediklerini dile getiren Yektaş, "Çocuklarımızın ilerde hangi üniversiteye gitmek istediklerini, hangi meslekleri seçmek istediklerini kartondan oluşturduğumuz hedeflere yazdık. Öğrencilerimiz bu hedeflere atış yapıyor." diye konuştu.

Yektaş, çocukların destek gördükleri takdirde bu alanda çok başarılı olabileceğine inandığını anlatarak, bu alanda yetenekli öğrenciler bulunduğunu vurguladı.

"Bu öğrencilerimizin ileride milli sporcu olmasını, okçuluk sporunda başarı elde etmesini istiyoruz." diyen Yektaş, öğrencilerin bu spor ile ilgilenerek hem stres attığını hem de ders başarılarının arttığını söyledi.

Yektaş, öğrencilerin bu sayede ata sporunu da tanıma fırsatı bulduğunu kaydederek, "Bu aktivite ile devamsızlık yapan öğrencilerimizin yüzde 90'ını da okula kazandırdık." ifadesini kullandı.

- "Okçuluğa merakım çok"

Öğrencilerden Sefa Taş, teneffüslerde ve beden eğitimi dersinde ok attıklarını belirterek, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Taş, "Milli sporcu olmak istiyorum. Okçuluğa merakım çok, gelecekte ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

Betül Çelik, ok atmayı ve kullanmayı çok sevdiğini belirterek, yaptıkları okla gelecekleri için hedef seçtiklerini aktardı.

Hem eğlendiklerini hem de ata sporu ile tanıştıklarını anlatan Çelik, "Hedefteki yazılar gelecekteki mesleğimi belirtiyor." şeklinde konuştu.

İlayda Basma ise kısıtlı imkanlara rağmen belirledikleri hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Gelecekte milli sporcu olmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladıAtatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı
(Özel) 2 bin 500 yüzyıllık antik havuzda günde 2 bin turist tarihe yüzüyor(Özel) 2 bin 500 yüzyıllık antik havuzda günde 2 bin turist tarihe yüzüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır köy öğrencileri okçuluk kulübu su borusu ve sapan lastiği

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kızlar tekme tokat kavga etti! O anlar böyle görüntülendi

Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Dünyanın en zengin adamı geleceği böyle belirledi

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Sanıktan olay sözler: Ahirette cezamı almak isterim!

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.