DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Harım köyünde öğrenciler, su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ve ağaç dallarından hazırladıkları okla, teneffüslerde, okumayı hayal ettikleri üniversitelerin yazılı olduğu hedeflere atış yapıyor.
İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan, taşımalı eğitim kapsamında 15 köyden 300 öğrencinin eğitim gördüğü Yukarı Harım köyündeki okulun öğrencileri okçuluğa merak sardı.
Kısıtlı imkanlar nedeniyle su borusu ve sapan lastiğinden yay, ağaç dallarından yaptıkları ok ile teneffüs zili çaldığında bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı, gelecekte okumak istedikleri İstanbul, Harvard, Oxford, Boğaziçi ve Akdeniz gibi üniversite isimlerinin yazılı olduğu hedeflere atış gerçekleştiriyor.
Öğrencilerin bu alanda yeteneklerini gören okul idaresi de müsabaka düzenlemeye hazırlanıyor.
Bismil Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara eğitimin yanı sıra hedef aşılayan değerleri de vermek gerektiğini söyledi.
Çocukların akademik başarılarının gelişmesi için önce hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini sağladıklarını aktaran Ak, "Öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye gitme hayalleri vardı. Okul yöneticilerinin desteğiyle öğrenciler kendileri için bir hedef belirleyip, su borularından ve lastiklerden yaptıkları okla hedeflerine atış yapmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.
- "Devamsızlık yapanların yüzde 90'ını okula kazandırdık"
Okul müdürü Serhat Yektaş, öğrencilerin ellerinde su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ile ağaç dallarından yaptıkları okla okula geldiklerini görünce, bu yeteneklerini ön plana çıkarmak için bir kulüp oluşturmaya karar verdiklerini belirtti.
Çocuklar için bir hedef belirlediklerini, bu hedefin de onların hayallerine göre olmasını istediklerini dile getiren Yektaş, "Çocuklarımızın ilerde hangi üniversiteye gitmek istediklerini, hangi meslekleri seçmek istediklerini kartondan oluşturduğumuz hedeflere yazdık. Öğrencilerimiz bu hedeflere atış yapıyor." diye konuştu.
Yektaş, çocukların destek gördükleri takdirde bu alanda çok başarılı olabileceğine inandığını anlatarak, bu alanda yetenekli öğrenciler bulunduğunu vurguladı.
"Bu öğrencilerimizin ileride milli sporcu olmasını, okçuluk sporunda başarı elde etmesini istiyoruz." diyen Yektaş, öğrencilerin bu spor ile ilgilenerek hem stres attığını hem de ders başarılarının arttığını söyledi.
Yektaş, öğrencilerin bu sayede ata sporunu da tanıma fırsatı bulduğunu kaydederek, "Bu aktivite ile devamsızlık yapan öğrencilerimizin yüzde 90'ını da okula kazandırdık." ifadesini kullandı.
- "Okçuluğa merakım çok"
Öğrencilerden Sefa Taş, teneffüslerde ve beden eğitimi dersinde ok attıklarını belirterek, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Taş, "Milli sporcu olmak istiyorum. Okçuluğa merakım çok, gelecekte ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.
Betül Çelik, ok atmayı ve kullanmayı çok sevdiğini belirterek, yaptıkları okla gelecekleri için hedef seçtiklerini aktardı.
Hem eğlendiklerini hem de ata sporu ile tanıştıklarını anlatan Çelik, "Hedefteki yazılar gelecekteki mesleğimi belirtiyor." şeklinde konuştu.
İlayda Basma ise kısıtlı imkanlara rağmen belirledikleri hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Gelecekte milli sporcu olmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.
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