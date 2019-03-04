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Ağaç dalları ek gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Lütfü Turan Çiftçi (49), doğadan topladığı kuru ağaç dallarıyla çeşitli obje ve eşya üretiyor.

Ağaç dalları ek gelir kapısı oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Lütfü Turan Çiftçi (49), doğadan topladığı kuru ağaç dallarıyla çeşitli obje ve eşya üretiyor. Çiftçi, Yuntdağı Obasya yerleşkesinde kurduğu atölyede ürettiği bu ürünleri satarak geçimine katkı sağlıyor.
Doğada bulduğu zeytin ve çam ağaçlarının dallarını değerlendiren, evli 4 çocuk babası lokanta işletmecisi Lütfü Turan Çiftçi, Yuntdağı'nda bulunan Obasya yerleşkesi içerisinde kendisine atölye kurdu. Yaklaşık bir yıl önce ağaç dallarına şekil vermeye başlayan Çiftçi, ailesinin geçimi için lokantacılığın yanı sıra kendisine ek gelir kapısı açtı. Çevreden topladığı ağaç dallarından mumluk, dekoratif çeşme, duvar saati, abajur, çeşitli hayvan figürleri gibi objeler yapan Çiftçi, ürünlerin fiyat aralığının 50- 1000 lira arasında değiştiğini söyledi.
Çocukluğundan bu yana ahşap ürünlere ilgisinin olduğunu belirten Çiftçi, işe başlama hikayesini, "Bir gün doğada yürüyüş yaparken ayağıma bir ağaç dalı takıldı. O an aklıma, 'Kurumuş, atıl vaziyette duran ağaç dallarını nasıl değerlendirebiliriz?' sorusu geldi. 'Ağaç dallarından neler yapabilirim?' diye düşünmeye başladım. Bu sırada dalları ve kütükleri toplamaya başladım. Evimizde kullandığımız ürünlerin birçoğu kimyasal madde katkılı yapılıyor. Bunun önüne geçmek ve insanların evlerinde daha rahat nefes alması için çeşitli objeler yapmaya karar verdim. Gün geçtikçe kendimi geliştirdim. Ağaç dallarını kesip, yontarak çeşitli hediyelikler ve eşyalar yapmaya başladım" diye anlattı. Zamanla bunun kendisi için bir tutukuya dönüştüğünü belirten Çiftçi, "Obasya Yerleşkesi'nde kendime bir atölye kurdum. Çeşitli ürünler yaparak Obasya yerleşkesine ziyarete gelenlere satıyorum. Zaman zaman bu bölgede yaşayan insanlar da ürünlerimi görmeye geliyor. Doğa yürüyüşünde ayağıma takılan bir ağaç dalının ileride geçim kaynağıma ek gelir olarak yansıyacağı hiç aklıma gelmezdi. İleride seri üretime geçmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

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Ağaç dalları ek gelir kapısı olduAğaç dalları ek gelir kapısı olduAğaç dalları ek gelir kapısı olduAğaç dalları ek gelir kapısı oldu

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