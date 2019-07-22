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Ağaç dallarında sıkışan kızıl şahin kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kurumuş söğüt ağacının dallarına ayakları takılan kızıl şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaç dallarında sıkışan kızıl şahin kurtarıldı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kurumuş söğüt ağacının dallarına ayakları takılan kızıl şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kızıl şahin tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine götürüldü.
Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahallesi'nde kurumuş söğüt ağacının dallarına ayakları takılmış kuş olduğu ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, bölgeye gitti. Gelen ekipler, sıkışan kuşun kızıl şahin olduğunu tespit etti. Ağacın ulaşılamayacak noktasında olan kızıl şahin için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiyenin merdivenine çıkan ekipler, kızıl şahini sıkıştığı yerden kurtararak tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Ağaç dallarında sıkışan kızıl şahin kurtarıldı

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