HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağaç dikmek yaz yağmurlarının miktarını ve iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

Ağaç dikmek yaz yağmurlarının miktarını ve iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

27.07.2021 05:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Avrupa’da orman alanlarını yüzde 20 artırmanın yaz yağmurlarını yüzde 7,6 artıracağı öngörüsüne yer veriyor. Yaz yağmurlarının azalışı iklim değişikliğinin en yıkıcı etkileri arasında gösteriliyordu.

Ağaç dikmek yaz yağmurlarının miktarını ve iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Avrupa'da orman alanlarını yüzde 20 artırmanın yaz yağmurlarını yüzde 7,6 artıracağı öngörüsüne yer veriyor. Yaz yağmurlarının azalışı iklim değişikliğinin en yıkıcı etkileri arasında gösteriliyordu.

Araştırmacılar bunun iklim değişikliğiyle oluşan sıcak ve kuru havayı değiştireceğini umuyor.

Yaz yağmurlarındaki en büyük artışın Doğu ve Güney Avrupa'da olacağı hesaplanıyor.

Bilim insanları bu artışta ormanlar ile üzerlerinden geçen havanın etkileşiminin rolünün olacağını düşünüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele için ağaç dikmek pek çok ülkenin uygulamaya başladığı bir politika. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson 2025'e kadar 30 milyon fidan dikmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak birçok uzman, yalnızca ağaç dikmenin köklü bir değişimi sağlamayacağında hemfikir.

Portekiz'de fidan dikimi

Yeni araştırma Avrupa'daki tarım arazilerinin bir kısmını sürdürülebilir ormana çevirmenin yaratacağı etkileri inceliyor.

Araştırmacılar Avrupa'daki orman alanlarında yaşanacak bir artışın kış aylarındaki yağışı da artıracağını belirtiyor. En büyük artışın ise kıyı bölgelerinde olması bekleniyor.

ağaçlar

Ronny Meier "Ormanın pürüzlü yüzeyi daha fazla sürtünmeye ve hava türbülansına yol açıyor" diyor ve ekliyor:

"Özellikle bu türbülans ve sürtünmenin daha fazla yağışı tetiklediğini düşünüyoruz."

Yeni ormanlar tarım arazilerine göre daha fazla suyun buharlaşmasını sağlıyor ve araştırmacılar yağışların artmasında bunun da etkisi olduğu görüşünde.

ağaçlar

Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Prof. Wim Thiery ise "Ağaç dikmek iklim değişikliğiyle mücadele için hızlı bir çözüm değil" diyor ve ekliyor:

"Ağaç dikmek veya eski ormanları canlandırmak şu anda atmosfere saldığımız karbonun verdiği zararı karşılayamaz. İklim değişikliği için öncelikle bunu azaltmamız lazım.

"Tabii ki salımı azaltmak da yeterli olmayacak. 1,5 derece ısınma sınırının altında kalmak istiyorsak atmosferdeki karbonu da aktif bir şekilde yeryüzüne indirmemiz lazım. Ağaç dikmek bu açıdan, atmosferdeki karbonu azaltma hedefi için doğru bir adım.

"Fakat ağaç dikmek hiçbir zaman karbon salımına devam etmenin bahanesi olarak görülmemeli."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar ettiKahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Doktora 'çivili tahta'yla saldırdıDoktora 'çivili tahta'yla saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.