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Ağaç kamyonetin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi.

Ağaç kamyonetin üzerine devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, ağaç, itfaiyenin çalışması ile kamyonetin üzerinden kaldırıldı.
Olay öğleden sonra, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir manava sebze ve meyve getiren Muhammed Sine, kamyonetiyle dükkana yaklaşırken, aniden çok şiddetli bir gürültü duydu. Panikle araçtan inen Sine, kökünden kırılan ıhlamur ağacının kamyonetin üzerine devrilmiş olduğunu gördü. Muhammed Sine, olayı yara almadan atlattı. Araca hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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Ağaç kamyonetin üzerine devrildiAğaç kamyonetin üzerine devrildiAğaç kamyonetin üzerine devrildiAğaç kamyonetin üzerine devrildi

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