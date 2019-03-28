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"Ağaç Kardeşliği" 23 bin çocuğa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

"Ağaç Kardeşliği" 23 bin çocuğa ulaştı

İSTANBUL (AA) - TEMA Vakfı'nın 2015 yılında gönüllü koşucuların destekleriyle uygulamaya başladığı Ağaç Kardeşliği Projesi, bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 23 bin çocuğa ulaştı.

TEMA Vakfından yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma ve çocuklara yönelik doğa eğitimi projesi Ağaç Kardeşliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanarak dört yılda yaklaşık 23 bin çocuğa ulaşan proje, 2019 yılında 69 ilde yaklaşık 8 bin 750 çocuk ile devam ediyor. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile ikisi Çanakkale'de, biri Balıkesir'de ve biri Edirne'de oluşturulan dört hatıra ormanıyla da erozyon konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor.

- "Doğada olmak çocukları olumlu etkiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ağaç Kardeşliği projesinin sunduğu doğa eğitimi ile çocukların doğaya çıkmasını, uygulamalar yaparak öğrenmesini ve doğayla duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Çocukların günde beş saatini dijital medyayla ve sadece yarım saatlerini açık havada fakat genellikle doğadan uzak geçirdiklerine dikkati çeken Deniz Ataç, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklar doğadan uzaklaşıyor, evlerde, sınıflarda ve servislerde kapalı kalıyor. Bu durum önemli bir sorun teşkil ediyor. Çünkü çocukların doğadan uzak yaşaması algı ve duyu yetilerinin zayıflamasına neden oluyor. Bu durum endişe, obezite gibi sağlık problemlerine yakalanma olasılığını yükseltiyor. Aynı zamanda doğadan uzak olmak çocukların psikolojilerini, keşfetme, yaratıcılık ve düşünme gibi yetilerini de olumsuz etkiliyor. Örneğin, çocukların yemek yememelerinin altında yiyeceklere yabancılaşmaları ve onlarla ilişki kuramamaları yatıyor. Maalesef doğaya çıkmaktan ve canlılara dokunmaktan çekinen çocuklar bile var. Tüm bu sebeplerden dolayı TEMA Vakfı olarak çocukların doğada olması, çeşitli uygulamalarla yaşayarak öğrenmesi ve doğayla duygu bağlarını güçlendirmesi için Ağaç Kardeşliği projesini uyguluyoruz. Ayrıca çocukların doğal varlıkları koruma sorumluluğunu gündelik hayatın her aşamasında hissetmesi gerektiği düşüncesiyle kendi tohumlarını ekerek fidanlarının büyümesini gözlemlemelerini sağlıyoruz."

Projenin çocukların gelişimine katkı sağlaması ve doğal varlıkların korunması açısından gelecek nesiller için umut olduğunu vurgulayan Ataç, herkesi Ağaç Kardeşi olmaya davet ederek, destek veren tüm koşuculara, bağışçılara, gönüllülere, öğretmenlere ve emek veren herkese teşekkür etti.

- Ağaç Kardeşliği

Ağaç Kardeşliği projesi ile 2019 yılında 69 ilden yaklaşık 8 bin 750 çocuk "Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği" konulu doğa eğitim programına katılacak.

Projeye dahil olan çocuklar için Edirne'de 8 bin 750 fidanlık "Adım Adım - Çocuklar Hatıra Ormanı" oluşturulacak. Hem çocukların yetiştirdikleri hem de hatıra ormanı kapsamındaki fidanlarla birlikte 2019 yılında 17 bin 500'e yakın fidan toprakla buluşacak.

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