Ağaç keserken üzerine tomruk düşmesi sonucu öldü

Ali GÖKDAL/FEKE(Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapan Mustafa Güngör(65), üzerine tomruk düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Orman kesimi yapan Mustafa Güngör, kesim sahasında ayağının kayması sonucu yere düştü. Bu arada engebeli olan alanda yukarıdan kayan bir tomruk Mustafa Güngör'e çarptı. Ağır yaralanan Güngör, çağrılan ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mustafa Güngör'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

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