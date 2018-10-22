AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, HAMİLE EŞİNİ YARALADI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, iddiaya göre 75 yaşındaki Necati Yarar evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni 33 yaşındaki Recep Yarar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü, 2 aylık hamile eşini de yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Eskipazar Çandırlar Köyü'nde meydana geldi. Necati Yarar, yeğeni Recep Yarar ile giriş kapısı aynı olan bitişik evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Necati Yarar belinden çıkardığı tabancasıyla yeğenine ateş etti. Bu sırada eşini korumak amacıyla üzerine kapaklanan 2 aylık hamile eşi Yasemin Yarar da kurşunların hedefi oldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Recep Yarar'ın öldüğünü belirlerken eşini ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından Recep Yarar'ın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Recep Yarar'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yasemin Yarar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarma, tabancasını da yanına alarak olay yerinden kaçan Necati Yarar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü ---------------------- -Olay yeri -Jandarma ekiplerinin incelemeleri -Yakınlarının ağlaması -Cenazenin, cenaze aracına taşınmasıw -Recep Yarar'ın fotoğrafı Dosya adıkrbcinayet Süre(03.46) Boyutu(419 MB.) Haber-KameraBülent DİKTEPEESKİPAZAR(Karabük), (DHA)

