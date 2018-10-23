'Ağaç kesme' tartışmasında yeğenini öldüren amca tutuklandı

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA) - KARABÜK'te, evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni Recep Yarar'ı (33) tabancayla vurarak öldürüp, 2 aylık hamile eşini de yaralayan Necati Yarar (75), mahkemece tutuklandı. Recep Yarar'ın cenazesi, toprağa verilirken, dalağı alınan hamile eşi Yasemin Yarar'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Olay, dün sabah, Eskipazar ilçesine bağlı Çandırlar köyünde meydana geldi. Necati Yarar, iddiaya göre, yeğeni Recep Yarar ile giriş kapısı aynı olan bitişik evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati Yarar, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği yeğeni Recep Yarar'ı öldürüp, 2 aylık hamile eşi Yasemin Yarar'ı da yaraladı. Cinayetin ardından kaçan Necati Yarar, 8 saat sonra, köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalanıp, gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan Yarar, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma, ağaç kesmede kullanılan baltayı, evdeki tüfeği ve çuval içindeki tabancayı da adliyeye getirdi. Necati Yarar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. YEĞEN DEFNEDİLDİ, HAMİLE EŞİ YOĞUN BAKIMDA Öte yandan Recep Yarar'ın cenazesi, yakınlarınca Eskipazar Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, Çandırlar köyüne getirildi. Köy Camii'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Recep Yarar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Olay sırasında eşini korumak için üzerine kapaklanan, vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla dalağı alınan 2 aylık hamile Yasemin Yarar'ın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

