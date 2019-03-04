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Ağaç kesmek için gittiği bahçesinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ağaç kesmek için köyün dışındaki bahçesine giden bir şahıs ölü olarak bulundu.Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi.

Ağaç kesmek için gittiği bahçesinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da ağaç kesmek için köyün dışındaki bahçesine giden bir şahıs ölü olarak bulundu.
Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Kışlık ihtiyacını karşılamak amacıyla ağaç kesmek için köy dışında bulunan bahçesine giden Yaşar Dinler’den (56) bir süre haber alınamayınca 11 yaşındaki oğlu babasını aramaya gitti. Babasını, bahçede bir ağacın yanında hareketsiz bir şekilde yatarken bulan çocuğun haber vermesi ile köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Yaşar Dinler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Yaşar Dinler ile husumeti bulunduğu ileri sürülen İ.S. (78) gözaltına alındı. Yaşar Dinler’in eşinden ayrı yaşadığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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