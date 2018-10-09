Ağaç kesmeye gitti, cesedi bulundu

Bozkurt ilçesine bağlı Anbarcılar köyünde yaşayan ve dün öğle saatlerinde ağaç kesmek için ormanlık alana giden Necati Rençber'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve yakınları tarafından aranan Necati Rençber'in cansız bedenine gece köyüne 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alan içerisinde ulaşıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Rençber'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk belirlemelere göre vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan şahsın kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği düşünülürken ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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