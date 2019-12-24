Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen M.Ş. gözaltına alındı. Kıyımın yapıldığı bölge yeniden ağaçlandırılacak.

Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacını kesti. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulundu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığını gören orman muhafıza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen şüpheli M.Ş. hakkında tutanak hazırladı. M.Ş. gözaltına alındı.

Kesilen ağaçların Kuyuluk Orman Deposu'na nakledileceği belirtilirken, sahanın iş makineleriyle sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikileceği ve çevresinin dikenli tel ile çevrileceği bildirildi.

CHP'Lİ GÖKÇEL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Bu arada, CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel, 21 Aralık Cumartesi gününü 22 Aralık'a bağlayan gece Mersin'de 70 dönüm ormanın talan edilmesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Gökçel, orman tahribatının, yangınlarla birlikte orman varlığımıza yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti. Mezitli ormanlarının en uzun gecesinde 15 kişinin motorlu testerelerle 70 dönüm ormanı katlettiğini ifade eden Gökçel, bu alanların zeytinlik- limonluk benzeri uygulamalarla şahıslara devredilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

YANLARINA KAR KALMASIN

Ormanlara bilinçli olarak zarar veren kişilerin genellikle para veya kısa süreli hapis cezasıyla cezalandırılmasının yeterli olmadığını kaydeden Gökçel, orman teröristlerinin yaptıklarının yanına kar kalmaması için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

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