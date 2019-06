Ağaç kök ve parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, ahşap ustası Kemal Kesici (62) doğada bulduğu ağaç kök ve parçalarını işleyerek insan, hayvan figürleri ve süs eşyalarına dönüştürüyor. Kesici'nin yapıp sattığı süs eşyaları ilgi görüyor.

Rize’de, 45 yıldır marangozluk yapan Kemal Kesici, boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oymacılığına başladı. İlk başlarda atölyeden arta kalan odun parçalarından değişik figürler yapan Kesici, zamanla doğada bulduğu ağaç kök ve parçalarını insan, hayvan ve eşya figürlerine dönüştürdü. Ağaç köklerinden yılan, ejderha ve ördek figürleri de yapan Kesici'nin satışa çıkardığı süs eşyaları ilgi görüyor.

Küçük yaştan itibaren marangozluk yaptığını anlatan Kemal Kesici, "Mobilya, sandalye, masa, dolap yaptım, şimdi ise ahşap ev yapıyorum. Bu işleri yaparken boş zamanlarımda önceleri artan odun parçalarına değişik figürler oymaya başladı. Sonraları karşıma çıkan ağaç kökleri, bana büyük ilham kaynağı oldu. Ağaç köklerine, odun parçalarına sanatçı gözüyle baktığımda çok güzel şeyler buluyorum. Tabi ki her kök kendi başına bir eser değildir, ona can vermeli, ruh vermeli, onun içinde gizli olanı ortaya çıkarmalıyız. İşte bu da benim hobim” dedi.

'BENİM YAKILACAK AHŞABIM YOKTUR'

Kimsenin yapmadığı, düşünmediği, hayal edemediği şeyleri yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kesici, "Çöpe atılacak malzemeden bir şeyler yapmak, üretmek ve herkesin buna hayranlıkla bakması çok güzel bir şey. Benim atölyemde atılacak, yakılacak ahşap olmaz, süs eşyasına dönüşür. Ağaç kökünden ise olmayacak hiçbir şey yoktur, Allah ona zaten bir güzellik vermiş, önemli olan o güzelliği görmek ve ortaya çıkarmak” diye konuştu.