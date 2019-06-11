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Ağaç köklerini sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Ahmet Kezer, orman, dere ve taş ocaklarından topladığı ağaç ve ağaç köklerini işleyerek mobilya ile süs eşyası yapıyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Ahmet Kezer, ağaç ve ağaç köklerini sanatsal çalışmalara dönüştürüyor.

Yanık Mahallesi'nde ikamet eden 51 yaşındaki "Crazy Ahmet" lakaplı Kezer, dere, orman ile taş ocaklarından topladığı ağaç ve ağaç köklerini atölyesinde işleyerek mobilya ve süs eşyası haline getiriyor.

Ahmet Kezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya zarar vermeden çalıştığını söyledi.

Topladığı parçaların dere, deniz kenarı ve inşaat alanında bulunabileceğini belirten Kezer, "Doğada bulduğum bu objelerin üzerleri taş ve toprak dolu oluyor ama ben bunları işliyorum ve bu hale getiriyorum." dedi.

Mağaza açmayı düşünmediğini aktaran Kezer, "Burada sadece bir hobi atölyem var. Atölyemde bitmiş bir sürü objeler var satılmaya hazır. Bunları satılmak için değil, buraya gelen insanlara, doğadan alınan bir objeyi veya bir odunun nasıl işlevsel hale geldiğini göstermek için hepsi doğal hallerinde duruyor. Sadece kendimce küçük dokunuşlar katarak abajurdan tutun mumluğa kadar nelere dönüşebileceğini göstermek istiyorum insanlara." diye konuştu.

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mobilya odun parçaları sakarya Sapanca süs eşyası

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