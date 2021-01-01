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Ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı

01.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı

Adana’da bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kozan İlçesi’ne bağlı Hamam Mahallesi’nde ikamet eden E.Ç.

Adana’da bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kozan İlçesi’ne bağlı Hamam Mahallesi’nde ikamet eden E.Ç. ve H.Ç’nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini tespit etti.
Zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alan jandarma, ikametlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi. Ağaç kovuğundaki el bombasını da bulan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bombayı imha etti.

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