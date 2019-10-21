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Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti. Piknikçilerin akıl almaz sorumsuzluğu ekiplere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağılı Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki piknik alanında yaşandı. Birçok kez yıldırım düşmesi sonucu dalları kopan buna rağmen kurumayan asırlık çınar ağacı bu kez sorumsuz piknikçilerin hedefi oldu. İddiaya göre, piknikçiler ağacın kovuğunda ateş yakarak piknik yerinden ayrıldı. Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgede konuşlu arazöz ekibi ağaç kovuğundaki ateşe müdahalede bulunarak, ağacı yanmaktan kurtardı.
Köylüler ve ekipler ise pes dedirten sorumsuzluğa tepki gösterdi.

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