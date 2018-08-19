Ağaç kovuklarında buldukları balın kilosunu 500 liradan satıyorlar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde bölgenin en iyi ağaç balı avcısı olarak bilinen Cemal ve oğlu Taylan Halisdemir, arıların ağaç kovuklarına yaptığı balı toplayarak kilosunu 500 liradan satıyor. Avrupa ile İstanbul ve diğer batı illerinde birçok özel müşterisinin olduğunu belirten Cemal Halisdemir, başta kanser olmak üzere farklı bazı hastalıklara iyi geldiğini söylediği doğal ağaç balı için özel müşterileri olduğunu kaydetti. Mazgirt ilçesine bağlı Öreniçi köyünde oturan Cemal Halisdemir, 40 yıldır arıların ağaç kovuklarına yaptığı balı toplayarak geçimini sağlıyor. Camal Halisdemir, oğlu Taylan ile birlikte ilkbahar aylarında günlerce meşe ormanlarını gezerek arıların bal yapabileceği ağaçları tespit edip, işaretliyor. Baba oğul, ağustos ayı ortalarında ise işaretlenen ağaçları kontrol edip, balları topluyor. Tunceli'nin en meşhur ağaç balı avcısı olarak bilinen Cemal Halisdemir, her yıl Öreniçi köyü yakınındaki Şişik Ormanları bölgesi ile köyün diğer bölgelerinde 5-6 ağaçta arıların bal yaptığını tespit ettklerini belirterek, balları aldıktan sonra arıların yaşaması için kovanları alarak evde beslediklerini söyledi.

ÖZEL MÜŞTERİSİ VAR Halisdemir, Avrupa ile İstanbul ve diğer batı illerinde birçok özel müşterisinin olduğunu, başta kanser olmak üzere farklı hastalıklara iyi geldiğini öne sürdüğü doğal ağaç balını bu kişilere sattığını belirterek, "Biz bu balları şifa niyetine bulup çıkarıyoruz. Özellikle kansere iyi geldiği bilindiği için kanser hastaları gelip benden özel sipariş alıyor bir yıl öncesinde. Bazı yıllar 50 kiloya kadar buluyoruz, ama mevsim şartları iyi gitmezse bazı yıllar 10 kilo ancak alabiliyoruz. Bu yıl mevsim şartları iyi değildi, hava Haziran ortalarına kadar yağmurlu olduğu için arı beslenemedi ve verim çok az. Bu yıl 10 kilo ancak çıkarabiliyoruz, kendimiz bile yemeyeceğiz, önceden sipariş veren kanser hastalarına vereceğiz" diye konuştu. 'YILDA 5-6 YUVA BULUYORUM' Cemal Halisdemir, ormanlık alanda arıların bal yapacağı ağaçların tepsiti konusunda ise, "Nisan ayı itibari ile ben bizim köyün yakınlarında bulunan Şişik Ormanları başta olmak üzere bölgedeki meşe ormanlarını günlerce geziyorum. Arı daha çok meşe ağaçlarının gövdesinde yuva yapar. Buralarda 200-300 yıllık kalın gövdeli meşe ağaçları çok fazla, biz bu ağaçları hiç kesmeyiz, sadece budarız. Meşe ağaçlarının gövdeleri kalınlaşınca içleri çürüyerek boşluklar oluşuyor, arılar da bir giriş bularak bu ağaç gövdeleri içinde yuva yapıyorlar. Ağaçları günlerce tek tek gezerek, arı yuvalarını tespit ederek ağaçları işaretliyorum. Her yıl en fazla 5-6 ağaç balı üreten arı yuvası buluyorum" dedi.