Ağaç otomobilin üzerine devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul bahçesindeki çam ağacı otomobilin üzerine devrildi.
Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
Ağacın üzerine düştüğü 35 ZGY 92 plakalı
otomobil ile okul duvarında hasar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Ödemiş Belediyesi ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.
Öte yandan Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul bahçesinde bulunan bazı
çam ağaçlarının devrilme tehlikesi nedeniyle ilgili kurumlara yazı yazarak önlem alınmasını istediği belirtildi.
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