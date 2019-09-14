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Ağaç tünel yol ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bartın?da, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda yolculuk edenler, ağaç tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor.

Bartın?da, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda yolculuk edenler, ağaç tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor. Yolda duranlar ağaç tünelin içesinde fotoğraf çektirirken, evlenecek çiftler de düğün fotoğrafları çekimi için bölgeyi tercih ediyor.
Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolunda, geçen yıl yine bakanlık tarafından ?Korunması gereken özel alan? ilan edildi.
9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yukarıya doğru çıktığı sırada yanlara yatması sonucu oluşan, tünelde özellikle sonbahar aylarında yaprakların yola dökülmesi ve bahar aylarında yeşeren yaprakların görüntüsü seyahat edenleri büyülüyor. Yol kenarında park eden sürücüler hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştiriyor.
Ankara?dan tatil için Bartın İnkum?a geldiklerini ve hayatında ilk kez böyle bir yol gördüklerini söyleyen Deniz Çelik, ?Yoldan geçerken, burayı gördük. Gözlerimize inanamadık. Hemen durduk ve bir fotoğraf çektirdik. Çok beğendik. Daha önce böyle bir yol görmedik, şaşkınız dedi.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise, Bartın Safranbolu karayolu üzerindeki 9,5 kilometrelik tünel yoldur. Bu yolun en büyük özelliği ağaçların ve yaprakların yükselmesiyle oluşan bir tünel yoldur. Buradaki her şey doğal, ne taş ne beton ne de tamamen ağaç ve yapraklar var. Sonbaharda sarının her tonunu, ilkbaharda da yeşilin her tonunu bu ağaç tünel yolunda görebilirsiniz. Bu yol üzerinden geçenlerin neredeyse tamamı durup hatıra fotoğrafı çektirip, biraz nefes alıyorlar. Bu yol üzerinde insanların daha fazla faydalanması için Karayolları ile yaptığımız görüşmeler sayesinde azami hız sınırını 50 kilometreye kadar düşürdük. Yine insanların yol kenarında durup fotoğraf çekmeleri için de yeni cep şeklinde alanlar yapılması planlanıyor. Bu çalışmalarımızda devam ediyor.ö Diye konuştu.

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