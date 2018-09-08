Ağaç üzerinde kesim yaparken asılı kaldı.

Mısır'da ağaca çıkarak kesim yapmak isteyen adam az kalsın canından oluyordu. Ağacı keserken, gövdenin bir anda ayrılmasıyla adam bir anda ağaca asılı kaldı. Adamın kendi çapında bağladığı bir ip yardımıyla ağaca tırmanması, olası bir faciayı engelliyor. İşte yaşanan panik ve ağacın kesim anındaki o görüntü.

