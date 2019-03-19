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Ağaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Elvan Turaboğlu (34) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Elvan Turaboğlu (34) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Üzümlü Mahallesi Durmuş Demirci Bulvarı'nda meydana geldi. Üzümlü Mahallesi'nden Fethiye ilçe merkezi yönüne giden Elvan Turaboğlu'nun kullandığı 48 JB 251 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, refüjdeki çam ağacı ile elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan Turaboğlu, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansıla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elvan Turaboğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ağaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAğaç ve direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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