Ağaç ve odun kesme işlerinin birincil adresi en iyi motorlu testere tavsiyeleri

Ağaç kesme işlemini kısa sürede kolayca yapmanıza yardım eden motorlu testereler, sürekli alınan ürünler olmadığı için satın alırken doğru tercih yapılmalı. Ancak piyasadaki marka ve modeller arasında kaybolmamak mümkün değil. Bu nedenle sizi araştırma derdinden kurtaracak harika bir liste hazırladık. Eğer siz de en iyi motorlu testere markası hangisi, hangi ürün ihtiyacınızı karşılar bilmek istiyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın.

Motorlu testere nasıl çalışır?

Motorlu testereler benzin ve yağ karışımı ile çalışıyor. Karışımı benzin deposuna doldurduktan sonra benzin gelene kadar üzerindeki düğmeye basmalısınız. Ardından testerenin jiklesini yukarı kaldırarak testerenin ipini çekmelisiniz. Birkaç çekiş sonrası güçlü bir motor sesi duysanız da motor bu noktada henüz çalışmaz. Sesi duyduğunuzda jikleyi kapatıp ipi tekrar güçlü bir şekilde çektiğinizde motorlu testere çalışır konuma gelir. Ancak eğer motor sıcaksa jikleyi kaldırmadan ipi çekerek testereyi çalıştırmanız gerekiyor. Motoru çalıştırmak içinse testerenin çalıştırma bölümünde bulunan alt ve üst tetiklerden önce üst sonra alt tetiğe basmalı, daha sonra gaz vererek kullanıma hazır hale getirmelisiniz.

1. Sağlam yapısı ile fark yaratan Einhell GC-PC 730 I

En iyi motorlu testere araştırmasında ilk önerimiz olan Einhell GC-PC 730 I, astar ve jiklesi sayesinde sizi yormadan çalışır hale geliyor. Geri tepme korumasına sahip olan ürün, kesilecek odunun sıkışması durumunda geri tepme ihtimaline karşı sizi koruyor. El koruma fonksiyonu, bir sorun olduğunda zincir frenini tetikleyerek birkaç milisaniye içinde cihazın durmasını sağlıyor. Yatay gövdeleri keserken pivot görevi gören ürün, her zaman güvenli bir kullanım sunuyor. Krank mili ise motorun düşük titreşimde çalışmasına yardımcı oluyor. Entegre titreşim önleme sistemi, ürünü konforlu bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

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2. Güçlü donanıma sahip olan MaxxGarden Elektrikli Testere

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3.8 motor gücüne sahip olan MaxxGarden Elektrikli Testere, 2,7 Nm tork ve 60 cm testere bıçağı ile en kalın odunları bile rahatlıkla kesmenize yardımcı oluyor. Ürünün sorunsuz çalışmasına destek olan soğuk marş motoru terleme yapmıyor. Ayrıca yağ pompası, kılıcın ve zincirin sürekli yağlı kalmasını sağlayarak konforlu bir kullanım imkanı veriyor. Titreşim önleyici özelliği sayesinde cihaz, oluşabilecek gürültü miktarını azaltıyor ve kulaklarınızın rahatsız olmasını engelliyor. Geri tepmeyi algılayan ürün, zincir freni sayesinde en kısa sürede durarak güvenliğinizi sağlıyor.

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3. İhtiyacınız olan her şeyi bir arada sunan Alpina A410 Motorlu Testere

En sağlam motorlu testere tavsiyeleri arasında kendine yer bulan Alpina A410 Motorlu Testere, 2.04 Hp motor gücüne ve 4.6 kg ağırlığa sahip. Her türlü hava koşulunda çalışmaya uygun olan ürün, yüksek performans gösteriyor. Amatör kullanıcılara özel tasarlanan cihaz, dayanıklı tasarımı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Otomatik zincir freni, kaza yaşama ihtimalinizin önüne geçiyor. Makine aşırı ısındığı zaman otomatik olarak elektriği keserek güvenliğinizi sağlıyor. Dış kısımda bulunan yağ göstergesi ise yağ seviyesini kontrol etmenize yardım ediyor.

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4. Kompakt tasarımı ile Funien Motorlu Testere

En iyi motorlu testere markasından biri olan Funien Motorlu Testere, hafif tasarımı ve şarj edilebilen özelliği sayesinde istediğiniz yerde kolayca kullanılabiliyor. 1200 W motor gücü yüksek verimlilik sağlıyor. Kademesiz hız değiştirme anahtarı ile ürün, kesme gücünü basınç değerine göre ayarlarken bu sayede rahat bir kesim işlemi gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Kaliteli kılavuz zinciri aşınmaya karşı dayanıklılık gösterirken aynı zamanda pürüzsüz bir kesim yapıyor. Entegre plakası düşmeye karşı direnç gösteriyor. Ayrıca ısıyı hızlı bir şekilde dağıtıyor. Ürünün içeriğinde 2 adet elektrikli testereye ek olarak 1 batarya, 1 anahtar ve 1 testere bıçağı bulunuyor.

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5. Güvenli bir kullanım için Bosch Elektrik Motorlu Testere

Kompakt tasarımı sayesinde kolay taşıma imkanı veren Bosch Elektrik Motorlu Testere ile orta boyuttaki ağaçları, kütükleri ve dalları kesmeniz mümkün. Ayrıca aletsiz zincir germe özelliğiyle işinizi kolaylaştırıyor. Yan kısımda bulunan yağ deposu rahatça dolum yapmanıza yardımcı olurken zincirin yağsız kalmasını engelliyor. Geri tepme freni, tehlike oluşturabilecek durumlarda zinciri otomatik olarak en kısa sürede durdurarak güvenliğinizi sağlıyor. Ergonomik kapak tasarımı, sıkışan talaşları çıkarmanızı kolaylaştırdığı için aletin daha verimli çalışmasına olanak tanıyor.

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6. Yüksek performans gösteren Echo CS3510ES Motorlu Testere

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34.4 cc motora sahip olan Echo CS3510ES Motorlu Testere yüksek verimlilik sağlıyor. Kolay ulaşılan zincir gergisi, zincir ayarını rahat bir şekilde yapmanıza olanak tanırken motorun anlık anahtarı hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Buzlama önleyici sistem, soğuk kış aylarında karbüratörün donmasını önlediği için zorlu havalarda dahi sorunsuz çalışıyor. Hafif tasarımı ile ürün, kolay kullanım imkanı veriyor. 3.7 kg ağırlığında olan cihaz, 35 cm pala uzunluğu ile odun kesmenizi için ihtiyaç duyacağınız tüm özellikleri barındırıyor. Sağlam materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca sizinle olacak gibi görünüyor.

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7. Fark yaratan özellikleriyle OLEOMAC GSH400 Motorlu Testere

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Rahat kavrayış imkanı veren OLEOMAC GSH400 Motorlu Testere, esnek hareket kabiliyeti sunuyor. 2.3 beygirlik motor gücüyle odun kesme ve dilimlemede vazgeçilmez yardımcınız olmaya geliyor! Benzinle çalışan cihaz, kablosuz olduğu için istediğiniz yerde rahatça kullanmanıza imkan sağlıyor. Üst kısımda bulunan 0.22 litrelik yağ deposu, yağı doldurmanızı kolaylaştırırken zinciri otomatik olarak yağlıyor. Yan kısımda bulunan çalıştırma kolu, testereyi hızlı bir şekilde çalıştırmanıza yardım ediyor. Ürün; 41 cm kılavuz boyuna, 4.4 kg ağırlığa ve 38.9 cm3 çift silindir hacmine sahip. Kullanışlı tasarımıyla fark yaratan ürün uzun yıllar sizinle!

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8. İşinizi kolaylaştıran STEİNER Motorlu Testere Seti

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Kaliteli oregon zinciriyle donatılan STEİNER Motorlu Testere, yüksek performanslı ürünlerden biri. Anti vibrasyon sistemi, titreşim seviyesini düşük tutarak konforlu bir kullanım imkanı veriyor. Benzinle çalışan cihaz, büyük deposu sayesinde uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. Otomatik yağlama sistemi ürünün ömrünü uzatırken özel anahtarı sayesinde cihazın zincir gerilimi ve hızı ayarlanıyor. Ergonomik sap tasarımıyla rahat kavrama sağlayarak işinizin kolaylaştırıyor. Ürün; 6 Hp motor gücüne, 50 cm kılavuz boyuna, 550 ml benzin deposuna ve 350 ml yağ deposuna sahip.

Güçlü motoru ile fark yaratan STEİNER Motorlu Testere'yi detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Uzun yıllar boyunca kullanacağınız Hyundai Turbo 760 Motorlu Testere

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Hyundai Turbo 760 Motorlu Testere, 3.4 Hp motor gücüne sahip. Walbro karbüratör ve kağıt hava filtresi, ürünün çalışma performansını yükseltirken otomatik yağ pompası kullanım ömrünün uzamasına yardımcı oluyor. Krank biyel kol mekanizması ise işlem esnasında işinizi kolaylaştırıyor. Anti vibrasyon sistemi titreşim gücünü azaltarak konforlu bir kullanım sunarken çift segmanlı piston güç gerektiren kesim işlemlerini rahat bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Ürün; 45 cm pala uzunluğuna, 0.55 litre yakıt deposuna ve 5.75 kg ağırlığa sahip.

Kaliteli tasarımıyla öne çıkan Hyundai Turbo 760 Motorlu Testere'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

