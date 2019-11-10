HABER

Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 00:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Saydam idaresindeki 45 MA 072 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, Musa Tunç yönetimindeki ağaç yüklü 20 RA 221 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muzaffer Saydam yaralanırken, traktörde bulunan Turgut Gürsoy ve sürücü Musa Tunç’un ağır yaralı olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyorFatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor
O görüşme başını yakmıştı! Trump'tan cesur karar!O görüşme başını yakmıştı! Trump'tan cesur karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

Fatih'deki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Kabul etti!

Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak

O görüşme başını yakmıştı! Trump'tan cesur karar!

9 Kasım 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama (tam liste)

İşte 3 milyon TL'yi kazandıran numaralar

Görünce polisi aradılar! Kaldırım kenarında bulundu

Görünce polisi aradılar! Kaldırım kenarında bulundu

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.