Ağaca asılı kalan yamaç paraşütündeki 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ağaca asılı kalan yamaç paraşütünün pilotu Furkan Yurtsev ve tandem (ikili) uçuş yaptığı tatilci Hakan Göksu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi havadan görmek isteyen tatilci Hakan Göksu, bugün saat 10.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi mevkisine geldi. Göksu, burada pilot Furkan Yurtsev ile tandem (ikili) uçuş için havalandı. Pilot Yurtsev'in havada paraşütün kontrolü kaybetti.

İrtifa kaybeden paraşüt, travertenlerin üst kısmındaki bir ağaca asılı kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Yurtsev ve Göksu'yu kurtardı. İkili, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pilot ve yolcusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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