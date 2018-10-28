Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te kontrolden çıkıp ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Hannan Korkmaz (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kilis- Öncüpınar karayolunda meydana geldi. Hannan Korkmaz yönetimindeki 27 FG 472 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Hannan Korkmaz ağır yaralandı. Korkmaz, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Korkmaz'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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