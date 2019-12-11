HABER

Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı. Kendi çabalarıyla otomobilden inerek yanmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34) ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki 42 EZ 855 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Selek ise kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Selek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi olduÖlen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu
Samsun’da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrolSamsun’da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çantalar değil ama kullananlar benim malım' demişti! Ali Ağaoğlu'na dava şoku

Ünlü iş adamına dava şoku

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.