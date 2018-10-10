Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Pehlivan idaresindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpma sonucu ikiye bölünen araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yine bölünen otomobilden düşen 9 yaşındaki Ali Ramazan Pehlivan, sağlık ekiplerince Düzce Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren babanın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

