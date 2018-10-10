HABER

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Düzce'de meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi, 9 yaşındaki oğlu yaralandı

Düzce'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Pehlivan idaresindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpma sonucu ikiye bölünen araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yine bölünen otomobilden düşen 9 yaşındaki Ali Ramazan Pehlivan, sağlık ekiplerince Düzce Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren babanın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Torbalı'da barış savunucusu 72 öğretmen beraat ettiTorbalı'da barış savunucusu 72 öğretmen beraat etti
Gar saldırısında ölen 103 kişi, Eskişehir'de anıldıGar saldırısında ölen 103 kişi, Eskişehir'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.