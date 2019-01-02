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Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 01:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından birçok kişi yağmurlu havaya rağmen kucağında bebeğiyle kurtarma çalışmalarını izledi.
Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobille Üçgen kavğaşından, Bağbaşı istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Otomobil sürücüsü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon kasalarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralıAğaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralıAğaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralıAğaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

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