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Ağaca çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki Hasan Samsondağ (55) hayatını kaybetti, sürücü ile oğlu ise yaralandı.

Ağaca çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki Hasan Samsondağ (55) hayatını kaybetti, sürücü ile oğlu ise yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke ilçe merkezi yönünden Ağaçlı Mahallesi'ne doğru giden Ahmet Noğan (54) yönetimindeki 07 GL 949 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobilde sıkışan Hasan Samsondağ öldü, sürücü Ahmet Noğan ve arka koltukta oturan oğlu Durmuş Kaan Noğan (22) ise yaralandı. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durmuş Kaan Noğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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