Ağaca çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi Kızılca rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Mehmet Akıncı idaresindeki 20 HN 225 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarabildi. Kazada yaralanan Akın olay yerinde bekleyen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum