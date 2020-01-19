HABER
  4. Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarından Kurtuluş Parkı istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsü G.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan G.K. ve arkadaşını, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Çok yönlü zabıt katibiÇok yönlü zabıt katibi
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 4'üncü Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi! Trump'ı protesto ettiler

ABD'de Trump karşıtı gösteri! Binlerce kadın bir araya geldi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip 3 kişinin yaşadığı köye ulaştılar

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip arızayı giderdiler

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.