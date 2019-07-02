Ağaca çarpan otomobilin motoru fırladı: 3 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, motoru yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

​Kaza, dün gece Elazığ Caddesi Muhabere Kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçti. Otomobilin motorunun yola fırladığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil ile fırlayan motoru ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.

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