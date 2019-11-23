Ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kavşak yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tevfik Özbay (46), hayatını kaybetti.

Kaza, 01.00 sıralarında Orhangazi ilçesindeki ana yol Göl kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine doğru giden Tevfik Özbay yönetimindeki 10 ZF 338 plakalı otomobil, Göl kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Orta refüje giren ve tavan bölümünden ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tevfik Özbay ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından Tevfik Özbay’ın cenazesi araç içinden çıkarılarak, cenaze aracına kondu. Savcılık ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

