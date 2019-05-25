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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 07:42 | Son Güncelleme

BURSA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Mustafa Masallati (26), ağır yaralandı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Mustafa Masallati (26), ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu Mustafa Masallati yönetimindeki 16 AEE 851 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı. Savrulup, kaldırıma çarparak durabilen otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada, Masallatti ağır yaralandı. Mustafa Masallati, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.
Mustafa Masallati, çağırılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Masallati'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandıAğaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandıAğaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandıAğaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

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