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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Selendi ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Ayaz (24), yaşamını yitirdi.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Ayaz (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Selendi-Demirci karayolunda meydana geldi. Selendi'den kırsal İnnice Mahallesi yönüne giden Mustafa Ayaz yönetimindeki 38 SL 045 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan 3 çocuk babası Ayaz yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayaz'ın cesedi, Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Ayaz'ın annesi Nazmiye Ayaz ve babası İmdat Ayaz, sinir krizi geçirdi. Ayaz Çifti'ni yakınları güçlükle sakinleştirdi.

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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüAğaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüAğaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüAğaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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