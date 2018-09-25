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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Murat Demir (59) hayatını kaybetti.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Murat Demir (59) hayatını kaybetti.
Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı Mevkii'nde dün gece meydana geldi. Murat Demir’in kullandığı 37 AK 835 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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