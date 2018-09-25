Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Murat Demir (59) hayatını kaybetti.
Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı Mevkii'nde dün gece meydana geldi. Murat Demir’in kullandığı 37 AK 835 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
FOTOĞRAFLI
Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi
Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum