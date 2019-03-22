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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 07:39 | Son Güncelleme

Konya’da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescid Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Cihan G. idaresindeki 35 AK 7442 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ağaca çarpan otomobil içerisinde sıkışan Cihan G.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından güçlükle çıkartılan sürücü Cihan G., olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cihan G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardıAğaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
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Anahtar Kelimeler:
Konya Kaza trafik kazası

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